Bauke Mollema dicht bij contractverlenging Trek

Bauke Mollema gaat zijn aflopend contract bij Trek Segafredo verlengen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Mollema tekent binnenkort een verbintenis tot het eind van 2020 volgens de krant. De Groninger rijdt al vier jaar in dienst van de Amerikaanse formatie.

Wat de rol van Mollema in de komende twee jaar binnen de ploeg wordt is onbekend. Trek zou volgens geruchten belangstelling hebben voor de Richie Porte. Als de Australiër inderdaad gecontracteerd wordt zal Mollema het kopmanschap moeten delen.

De belangrijkste prestaties zijn de winst in de Clásica San Sebastián in 2016 en de etappezege in de Tour de France van vorig jaar.

