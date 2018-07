'Weinig wind' in Lauwersoog: zeilrace naar Larvik is ingekort

De zeilboten liggen klaar in de haven. (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De Colin Archer Memorial Race tussen Lauwersoog en het Noorse Larvik is met zestig mijlen ingekort. 'Het traject heeft in het begin te weinig wind', zegt voorzitter Ted van der Zee.

Zo'n zeventig boten starten zaterdag om 16.30 uur aan de 19de editie, verdeeld over vier startgroepen. 'Dat tijdstip heeft te maken met het getijbeweging. Als wij klaar zijn met de start, valt de eb in. Mocht er weinig wind zijn, dan hebben ze het getij mee om toch nog weg te komen.'

Ervaring op zee

In 1982 werd de race voor het eerst gevaren om Lauwersoog op de kaart te zetten. Met Larvik als eindbestemming was de vernoeming naar scheepsbouwer Colin Archer een logische. Archer werd namelijk geboren in Larvik en blies daar ook zijn laatste adem uit.

Iedereen kan in principe meedoen, vertelt Van der Zee. Maar niet zomaar.. 'Je moet ook een x aantal mijlen gevaren hebben op zee en een goed schip hebben. Die worden allemaal gekeurd. Als wij vinden dat je er geschikt voor bent, mag je mee.'

'Starthoorn'

Burgemeesters Marga Waanders van Dongeradeel en Koos Wiersma van De Marne geven het startsein in de haven van Lauwersoog. Finishen kan uiterlijk woensdag.

Lees ook:

- Start Colin Archer Race trekt honderden toeschouwers (2016)