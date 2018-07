Urenlang gamen in een 'verborgen' wereld: 'Ik hoor Fortnite elke dag in mijn hoofd'

Een virtuele wereld waarbij het doel is om de 99 andere spelers te verslaan. De kans is groot dat jouw buurjongetje, (klein)dochter of neefje regelmatig rondwandelt in deze wereld genaamd Fortnite.

Het spel wordt wereldwijd door 125 miljoen mensen gespeeld. Op het piekmoment waren er 3,4 miljoen spelers tegelijkertijd aan het strijden om de winst.

Telefoon en pc

Fortnite kan gespeeld worden op je computer, je tablet en je iPhone. Deze maand wordt het spel hoogstwaarschijnlijk ook beschikbaar voor mobiele telefoons die op het Android-systeem draaien. Het spel is gratis, maar voor de extra's, zoals kleding voor je 'poppetje', moet je betalen.

Joyce Bandsma (19) uit Eelde eet, slaapt en ademt Fortnite. Ze is coach van twee Groninger duo's, die dagelijks trainen om beter te worden. Maar wat is Fortnite eigenlijk?

Een impressie van Fortnite



Ieder spel kent honderd spelers. Iedere speler bestuurt een karakter in een virtueel landschap. Via een headset communiceren de spelers met elkaar. 'Je kunt in een squad (team, red) van vier of twee personen of alleen spelen', legt Bandsma uit. 'Het doel van de game is dat jij overleeft en als het laatste overblijft. Dan win je.'

De teams die Bandsma coacht, bestaan louter uit Groningers. Maar hoe is ze coach geworden? 'Ik zat in een vriendengroep met bijna alleen maar jongens. Zij deden aan gamen. Ik wist nog niet wat het allemaal inhield.'

Joyce Bandsma speelt Fortnite



Uiteindelijk ging ze mee naar een LAN-party, een bijeenkomst waarbij spelers tegen elkaar spelen in een hal vol met computers. Daar zorgde ze onder andere voor het eten en andere benodigdheden.

Bij het uitkomen van Fortnite veranderde haar rol. 'Het begon als grapje: goh, je kunt wel coach worden en ons helpen tijdens de LAN-party. Sindsdien is het serieuzer geworden. Mijn vriend gamet nu ook binnen het team.'

Peptalk

Maar wat doet een Fortnite-coach? ´Ik zorg ervoor dat er communicatie is binnen het team', zegt Bandsma. 'Voor een match krijgen ze een motiverend bericht met hierin wat de vorige keer minder ging, zodat ze daar beter op kunnen leten.'

Een motiverend appje van coach Joyce



'En als ze gespeeld hebben, kijken we wat er goed en fout ging, zodat ze daar de volgende keer aan kunnen werken.'

Het spel wint dagelijks aan populariteit. Voornamelijk onder tieners, hoewel Bandsma ook jongere fans treft. 'Op de basisschool waar ik stage loop, praten kinderen uit groep 1 en 2 over Fortnite. Het is bij de jeugd tot een jaar of 20 erg populair.'

Ik hoor elke dag Fortnite wel in mijn hoofd Joyce Bandsma- Fortnite-coach

'Als ik met jongeren praat, weten zij waar het over gaat. Als je richting de opa-, oma-, en veertigjarigenkant gaat, is het van: wat is dat dan? Dan moet je het wel uitleggen. Maar het komt steeds vaker voor dat je het niet uit hoeft te leggen.'

Lionel Messi en Roseanne Barr

Wie denkt dat de wereld van Fortnite een wereld voor nerds in de puberleeftijd is, komt bedrogen uit. Een aantal Amerikaanse rappers speelt het spel, net als de Amerikaanse comédienne en actrice Roseanne Barr. Barr is inmiddels 65.

Ook op de voetbalvelden komt het spel terug. Onder andere Lionel Messi speelt Fortnite. En dan zijn er nog de dansjes in het spel die in het echte leven opduiken. De Franse sterspeler Antoine Griezmann viert zijn goals op een manier die je misschien wel kent van de jeugdvoetbalwedstrijden op zaterdagmorgen:

Een compilatie van Fortnite-dansjes



Het gaat de teams van Bandsma niet om de dansjes. Zij nemen het spelelement bloedserieus. Niet zo gek als je ziet dat er momenteel al enkele toernooien worden gehouden waar goed geld mee valt te verdienen. Deze zomer keert de maker van het spel in acht weken tijd acht miljoen dollar uit aan prijzengeld. Omgerekend een slordige 6,8 miljoen euro.

Dagelijks online

'We hebben een groepschat. Daar wordt elke dag in gesproken', legt Bandsma uit hoeveel tijd er in het spel wordt gestoken. 'De spelers uit mijn teams spelen vrijwel elke dag. Ik hoor elke dag Fortnite wel in mijn hoofd.'

Als je richting de opa-, oma-, en veertigjarigenkant gaat, is het van: wat is dat dan? Joyce Bandsma- Fortnite-coach

'Op bepaalde dagen spreek je af om te trainen en beter te worden. Voor de rest is het alleen maar voor de fun. Als je echt beter wilt worden, speel je het vaak.'

Cartoonachtig

De fun zit hem voor Bandsma in het 'cartoonachtige' en het feit dat iedere wedstrijd weer anders is. 'In het spel spring je uit een bus. Je kunt zelf bepalen waar je landt. Het is maar net de vraag of daar schatkisten met spullen zijn te vinden.'

'Het zoeken naar een schatkist is erg leuk, omdat je niet weet wat erin zit. Fortnite blijft leuk, omdat er telkens een nieuw seizoen komt met iets nieuws. Dan begin je weer vanaf level 1.'