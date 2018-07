Kernteam voor zorgvisie Zuidoost-Groningen en Drenthe

Er komt een kernteam onder leiding van een extern deskundige, die een visie gaat ontwikkelen voor de zorg op lange termijn in Zuidoost-Groningen en Drenthe.

Dat kernteam wordt onder regie van de zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis geformeerd. Dat blijkt uit een verslag van het college van Stadskanaal, dat verstuurd is aan de negen fractievoorzitters in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Externe deskundige

In het document staat het volgende: 'Menzis en Zilveren Kruis hebben besloten de regie voor een langetermijnzorgvisie voor Zuidoost-Groningen en Drenthe naar zich toe te trekken en hiervoor een kernteam te formeren onder leiding van een extern deskundige.'

In dat kernteam krijgen verschillende partijen een plaats. 'Hierin zitten, naast Treant en de beide zorgverzekeraars, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en de Ommelander Ziekenhuis Groep in Scheemda.' Treant zelf meldde gisteren dat de zorgvisie van Treant op zorg in de regio onderdeel zal zijn van de gesprekken met zorgverzekeraars.

Daarnaast zullen incidenteel 'kennis- en ketenpartners' aanschuiven.

Volgende maand aan de slag

Het kernteam gaat volgens planning in augustus aan de slag en zal naar verwachting in het najaar een visie op tafel leggen.

Het college van de gemeente Stadskanaal wil niet reageren op de plannen. Wel laat wethouder Lian Veenstra (SP) weten dat het, in tegenstelling tot de gemeenten Hoogeveen en De Wolden het vertrouwen in Treant, niet zal opzeggen en in gesprek wil blijven met de zorggroep.

'Wat er nu ligt als regiovisie (doelend op de regiovisie van Treant) is ongelooflijk slecht, ook voor Stadskanaal', laat Veenstra weten. 'Maar het gestrekte been vanuit Hoogeveen, daar komen we niet verder mee. Vanuit Stadskanaal kiezen we er toch voor om in gesprek te blijven met de partijen die erovergaan. Dat zijn de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.'

De Treant Zorggroep geeft eveneens geen commentaar.

