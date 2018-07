Vroege oogst in Leens: 'De spinazie is heel snel gegroeid'

Het is droog, droger, droogst. Desondanks mag er nog gesproeid worden door landbouwers in onze provincie. De spinazie van akkerbouwer Eddy van Wijk uit Leens wordt mede hierdoor nu al klaargemaakt voor transport.

'De spinazie is heel snel gegroeid', zegt hij vanaf zijn land. 'Veel zon en als je water kunt geven, groeit dat enorm.'

Waterspelletje

Tot op heden is het sproeien geen probleem, al ziet ook hij dat boeren elkaar te slim af proberen te zijn als de aanvoer van water minder groot is dan anders 'De een buffert wat water, de ander haalt het rechtstreeks uit oppervlaktewater. Daar moet je een beetje mee spelen.'

Zaterdag is Van Wijk met zeven anderen in de weer om het onkruid tussen de spinazie weg te halen. Het gaat om ganzenvoet, dat 'familie van de quinoa is'. 'Er is niks mis mee, maar het geeft een andere kleur aan de spinazie als het in het zakje zit.'

Van Leens naar Waspik

Aan het einde van het weekend gaat de spinazie naar Waspik in Brabant. Daar wordt het gekookt en ingevroren. Met de huidige temperaturen neemt VAn Wijk maatregelen om zijn groente zo vers mogelijk op plaats van bestemming te krijgen.

'Wat 's nachts gemaaid wordt, is lekker koel. Wat overdag wordt gemaaid, daar doen we ijs bij om het beter te conserveren die vier uur naar Brabant toe.'