Droge velden voetbalclubs verlangen regen: 'Ik bid niet, maar hoop het wel'

De aanhoudende droogte begint zo langzamerhand zijn tol te eisen van verschillende voetbalvelden in onze provincie. Bij enkele voetbalclubs zijn de velden geel en hopen bestuursleden innig op regen.

Paniek is er nog niet, maar lichte zorgen zijn er wel. Bij SC Loppersum bijvoorbeeld. 'Als dit weer zo aanblijft, dan wordt het een probleem', zegt bestuurslid Jans Knot. Op het sportcomplex in Loppersum is enkele weken geleden een nieuw hoofdveld ingezaaid.

Het kurkdroge veld van SC Loppersum. Foto: Martijn Folkers



Dat ligt er ogenschijnlijk goed bij, maar schijn bedriegt. Tussen de grasstroken door is er nog veel zwart en droog zand te zien, ziet ook Knot. Veld 2 begint wat bruine plekken te vertonen en het trainingsveld is helemaal geel.

'Niet veranderen'

In Oostwold is het niet veel anders, ziet 'puutholder' Marco Broesder. 'We hadden liever regen gehad, maar het weer kunnen we niet veranderen.'

Toch denkt Broesder dat VVS het begin van het seizoen gaat halen. 'We maken ons nog niet zo druk, in augustus kan er nog veel regen vallen.'

De entree van VVS Oostwold. Foto: Martijn Folkers



Daar lijkt het gezien de weersvoorspellingen niet op. Volgens RTV Noord-weervrouw Harma Boer blijft het de komende week erg warm. 'We hebben een loonbedrijf gevraagd hier te gaan sproeien', zegt Broesder.

Hoop op de gemeente

In Loppersum is de hoop gevestigd op de gemeente. 'Ik zou zeggen: gemeente, help ons aan water', laat Knot weten. Daarnaast ziet hij het liefst regen komen. 'Ik bid niet, maar hoop het wel. Maar als bidden helpt, zal ik onze gelovige clubgenoten aansporen om dat te doen.'

