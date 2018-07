Deel dit artikel:











Aantal ongelukken op boerderij is 'zorgwekkend hoog' De zware voertuigen in de agrarische sector hebben al regelmatig tot ongelukken geleid. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Het aantal ongelukken in en rond de boerderij is zorgwekkend hoog. Dat meldt de Inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie. In de afgelopen tien jaar vonden liefst 190 dodelijke ongevallen plaats bij agrarische bedrijven.

Het boerenbedrijf is daarmee een riskantere werkomgeving dan de bouw. In vier op de tien gevallen ging het om een aanrijding op of rondom de boerderij. De slachtoffers waren niet alleen de boer zelf, maar ook partners, gezinsleden en werknemers. Zwarte voertuigen debet aan ongelukken Volgens de inspectie hangen veel ongelukken samen met de zware voertuigen en machines waarmee wordt gewerkt. Ook ligt het werktempo hoog, met name in piekperiodes zoals de oogsttijd. Er lopen dan veel flexibele en vaak laaggeschoolde werkkrachten rond. 'Al met al een combinatie van factoren die kan leiden tot een verhoogde kans op ongevallen', aldus de inspectie. Luister terug: - Boerenkinderen vaak gewond door verboden werk (2016)