Expeditie Grunnen neemt zeilers op sleeptouw Stefan Bleeker op het motorbootje. (Foto: RTV Noord)

De 73ste editie van de Schildweek is in volle gang. Expeditie Grunnen gaat in een motorbootje mee het water op.

'Vaar maar naar dat bootje, daar waar ze aan het peddelen zijn', zegt Expeditie Grunnen-presentator Stefan Bleeker tegen de kapitein. Goedemiddag of niet? 'Goedemiddag', groet Stefan naar het duo op de zeilboot. 'Nou, dat valt nog wel te bezien, we moeten niet voor niks peddelen', is het antwoord. Het duo doet nu voor de derde keer meer, maar deze keer met weinig succes. Expeditie sleepboot 'Moeten we jullie anders even naar de haven slepen', vraagt Stefan aan de zeilers. 'Nou, als dat zou kunnen!'. Stefan vangt het touw van de zeilboot en houdt deze stevig vast, terwijl de motorboot gas geeft. 'Tot hier is wel goed!'. De presentator laat het touw los. Later op de middag waagt het duo een nieuwe poging. 'Hopelijk is er dan meer wind!'