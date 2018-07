Snel internet in heel Groningen is weer een stapje dichterbij

Ook in de gemeente Eemsmond is een snelle internetverbinding nabij. (Foto: Rodin Broadband)

Na de gemeente De Marne en Winsum zijn er nu ook in de gemeente Eemsmond voldoende aanmeldingen om te starten met de aanleg van een snelle internetverbinding.

Het project 'Snel Internet Groningen' heeft als doel om in onze provincie iedereen aan te sluiten op snel internet. Dit gebeurt door een glasvezelaansluiting of via een verbinding met een straalzender.

50% deelname

Rodin Broadband is het bedrijf dat de internetverbindingen mag aanleggen. Het is dan ook goed nieuws voor het bedrijf: 'We hebben per gemeente 50% deelname nodig om van start te kunnen gaan.'

'Dat dit zo snel is gelukt in de gemeente De Marne, Winsum en Eemsmond daar zijn we bijzonder blij mee. Het betekent dat we bij de volgende gemeentes kunnen inventariseren wie er snel internet willen', legt Date Hoiting van Rodin Broadband uit.

13.000 adressen

Niet iedereen komt in aanmerking voor zo'n snelle internetaansluiting. Het gaat om ruim 13.000 adressen die in aanmerking komen.

De huidige internetverbinding moet langzamer zijn dan dertig Mbit per seconde. Dat is onvoldoende voor een gezin waar tegelijk meerdere mensen van wifi gebruik maken en zeker onvoldoende voor een gemiddeld bedrijf.

Meer gemeenten

Na de zomer wordt geïnventariseerd wie er in Bedum een snelle verbinding wil. Daarna zijn de gemeenten Loppersum, Ten Boer en Slochteren aan de beurt. Gevolgd door de rest van de provincie.

In mei 2018 is in Zoutkamp begonnen met de ruggengraat van het netwerk. Dit netwerk vertakt uiteindelijk naar de verschillende gemeentes. Wanneer de huisaansluitingen worden aangelegd is nog niet bekend, maar het bedrijf hoopt dit zo snel mogelijk te kunnen doen.

