FC Groningen verliest derby van FC Emmen

FC Groningen heeft de oefenwedstrijd tegen FC Emmen op Sportpark Boerbos van Rolder Boys met 1-0 verloren. Het is de tweede nederlaag op rij voor de Groningers.

De wedstrijd was een primeur, aangezien beide ploegen nog nooit als eredivisionist tegenover elkaar stonden. Verder maakte Jeffrey Chabot zijn eerste minuten voor FC Groningen.

Verzorgd voetbal

FC Emmen, met Veendammer Dick Lukkien als coach, liet bij vlagen verzorgd voetbal zien en kreeg de eerste fatsoenlijke kans binnen vijf minuten spelen. Een aanval die aan de linkerkant begon bij Caner Cavlan kon niet worden verzilverd door Gersom Klok.

FC drie keer gevaarlijk

Vervolgens was FC Groningen drie keer dicht bij de openingstreffer. Schoten van Mimoun Mahi, Mateo Cassierra en vooral Django Warmerdam (lat) waren gevaarlijk, maar niet goed genoeg.

Anco Jansen schoot na een half uur spelen nog een vrije trap net naast het doel van FC Groningen. Zodoende bleef het 0-0 tot aan de rust.

Tweede helft

In de tweede helft was het vooral FC Emmen dat zich liet zien. Glenn Bijl, Anco Jansen en Luciano Slagveer stelden Sergio Padt flink op de proef, maar de doelman van FC Groningen zat er steeds goed bij.

Aan de andere kant waren Mendes Moreira en Jesper Drost gevaarlijk voor FC Groningen.

Anco Jansen

In de 84e minuut werd de wedstrijd beslist. Zeefuik haalde Slagveer neer in het strafschopgebied, waarna Anco Jansen de strafschop benutte. In de resterende minuten wist FC Groningen de achterstand niet meer recht te zetten, waardoor de Emmenaren een oefenzege mochten bijschrijven.

Achterhoek

Dinsdagavond om 19.00 uur speelt FC Groningen in het Achterhoekse Silvolde tegen De Graafschap.