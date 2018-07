Deel dit artikel:











Meisje (13) uit Grootegast vermist De politie zoekt mensen die weten waar het meisje naartoe is gegaan nadat ze de instelling verliet. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De politie roept op om uit te kijken naar de dertienjarige Emily Meyer uit Grootegast. Zij is vrijdagmiddag voor het laatst gezien in Leeuwarden, waar ze in een instelling verbleef.

De politie verzoekt mensen, die aanwijzingen hebben over de mogelijke verblijfplaats van Emily, contact met ze op te nemen. Emily heeft een tenger postuur, is 1,50 meter lang en heeft blond haar tot aan haar schouders. Zowel de politie als de familie van het vermiste meisje maken zich zorgen over haar welzijn. Hetzelfde meisje werd in november vorig jaar ook vermist. Ze werd toen een paar dagen later in goede gezondheid in Den Haag teruggevonden. Later bleek dat ze slachtoffer was geworden van seksueel misbruik.