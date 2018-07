Vermist meisje (13) uit Grootegast weer terecht (update)

Het dertienjarige meisje uit Grootegast, dat sinds vrijdagmiddag werd vermist, is weer terecht. Zij werd zaterdagavond aangetroffen bij station Leeuwarden.

Mensen in Leeuwarden die de melding over het vermiste meisje hadden meegekregen, zagen haar bij het station en schakelden daarop de politie in. Politieagenten troffen haar daar aan en gingen vervolgens met haar in gesprek.

Hetzelfde meisje werd in november vorig jaar ook vermist. Ze werd toen een paar dagen later in goede gezondheid in Den Haag teruggevonden. Later bleek dat ze slachtoffer was geworden van seksueel misbruik.