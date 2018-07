Brouwer uitgeschakeld op EK Beachvolleybal in eigen land

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer heeft zich samen met zijn partner Robert Meeuwsen niet weten te plaatsen voor de halve finale van het EK Beachvolleybal in Nederland.

Het Letse duo Smedins/Samoilovs was in Den Haag met 2-1 te sterk voor de Nederlanders.

De eerste set eindigde nog duidelijk in het voordeel van Brouwer en Meeuwsen (21-13). In de overige twee sets trokken de Letten aan het langste eind (20-22 en 10-15).

Vier EK-finales

De Letten zijn geen onbekenden in het beachvolleybal. Ze stonden al vier keer in een EK-finale, waarvan er één keer gewonnen werd, in 2015.

Goud en brons

Brouwer en Meeuwsen stonden nog nooit in een EK-finale. Ze werden vorig jaar wel derde tijdens het EK in Letland. Daarnaast pakte het Nederlandse duo Olympisch brons (2016) en WK-goud (2013).

