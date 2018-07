Deel dit artikel:











Grote afvalbult in loods afvalverwerker vat vlam Brand in de loods van afvalverwerker Vagron. (Foto: Dennis Venema)

Aan de Duinkerkenstraat in Groningen is zaterdagavond brand uitgebroken in een loods van afvalverwerker Vagron. De straat is vanwege de brand afgezet.

De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand, omdat de afvalbult die vlam heeft gevat van een behoorlijke omvang is. De afvalbult wordt door de brandweer in delen uit de loods gehaald, zodat het buiten beter kan worden afgeblust. Daardoor kan er in de omgeving rookoverlast ontstaan.