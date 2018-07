Kwik stijgt deze week naar 34 graden: 'Dan weet je niet waar je het zoeken moet'

Het kwik stijgt later deze week tot 34 graden. (Foto: RTV Noord)

Aan het einde van de week wordt het tropisch warm. 'Donderdag wordt de heetste dag', zegt weervrouw Harma Boer. Dan loopt het kwik plaatselijk op tot 34 graden.

'Het wordt alleen nog maar warmer', ziet Boer als ze vooruit kijkt naar de rest van de week. Maandag ligt de maximum temperatuur op 27 graden. Een dag later wordt het plaatselijk al 31 graden.

Nauwelijks wind

Het is de opmaat voor een tropisch einde van de werkweek. 'Donderdag wordt het ook langs de kust 30 of 31 graden', zegt Boer.

'Verder de provincie in wordt het 34 graden. Dan weet je niet meer waar je het zoeken moet, omdat de wind het ook heel erg rustig aan gaat doen.'

Kurkdroog

De warmte houdt voorlopig nog aan, net als de droogte. De kans dat de rest van juli droog blijft, is zelfs aanwezig. 'Onder invloed van hoge druk krijgen we voorlopig ook geen neerslag. Misschien valt de eerste verfrissende regen- of onweersbui volgend weekend. Anders wordt het de week erop pas.'

