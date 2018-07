Waterschap zet extra pompen in om water aan te voeren

De pompen in Veendam (Foto: Waterschap Hunze en Aa's)

Om de aanvoercapaciteit van water naar onze provincie te verhogen installeert waterschap Hunze en Aa's extra pompen.

Zondag is de eerste geplaatst bij een gemaal in Veendam, maandag worden er pompen geplaatst in Stadskanaal (Vennix) en Ter Apelkanaal.

De pompen zorgen, per locatie, voor 2.000 liter extra water per seconde.

Sproeiverbod

Het sproeiverbod dat van kracht is in de Drentse Veenkoloniën wordt door waterschap Hunze en Aa's overigens nog niet uitgebreid.

Het waterschap houdt het vooralsnog nog bij de eerdere oproep aan boeren om vooral 's nachts te sproeien, en niet overdag.

Vinger aan de pols

Hunze en Aa's, en ook waterschap Noorderzijlvest, nemen de situatie iedere dag onder de loep. Een algeheel sproeiverbod is nog niet van kracht in onze provincie, maar dat kan volgens beide waterschappen iedere dag veranderen.

'Het kan dat dit later deze week wel gaat gebeuren', zegt een woordvoerder van Hunze en Aa's.

Nog geen verbod

Waterschap Noorderzijlvest geeft eveneens aan dat er nog geen besluit is genomen voor een algeheel sproeiverbod.

