Op fietse van Griekenland naar Slovenië

'Hoe sterk is de eenzame fietser?', vraagt Expeditie Grunnen presentator Marcel Nieuwenweg zich hardop af, terwijl Joop Bakker uit Bedum door Hoogezand fietst.

'Waar gaat de reis heen?', vraagt Nieuwenweg aan Bakker. 'Naar mijn dochter. Die zit in Gasselternijveen', antwoordt de fietser. 'Dat is een hele rit wel', vervolgt Nieuwenweg. 'Zo'n vijftig kilometer, maar ik ben wel wat gewend, ik ben een langeafstandsfietser.

Hobby

Bakker is negen jaar geleden, nadat zijn vrouw overleed, begonnen met grote afstanden fietsen. 'Ik zocht een hobby en het is nog eens beter voor het milieu.' Bakker vertelt dat hij zijn auto ook maar de deur heeft uitgedaan.

De afstand die Bakker tot Gasselternijveen aflegt, valt in het niets met zijn eerdere fietsreizen. 'Ik ben net terug van mijn reis van Griekenland naar Slovenië.'

Slapen in hostels of bij kennissen

'Hoe doe je dat dan met slapen? Tent in de fietstas?', vraagt Nieuwenweg. 'De tent zit wel in de fietstas, maar ik gebruik het alleen maar als het echt niet anders kan. Maar vaak slaap ik in hostels of bij kennissen.'

De fiets van Bakker staat nu nog Slovenië, Nieuwenweg vraagt zich hoe Bakker dat doet. 'Nee, je kan hem daar niet even tegen een lantaarnpaal vastzetten. Het is handig om mensen te kennen. Mijn fiets staat bij een broer van een kennis ergens in een kelder.'

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie Grunnen rijdt de hele dag door de provincie. Zondagavond zie je het hele gesprek met Joop Bakker in de uitzending. Vanaf 18:00 uur is Expeditie Grunnen te zien op RTV Noord. Het programma wordt ieder half uur herhaald.