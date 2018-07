Blauwalg zorgt voor verlaten Pageplas: 'Het is wachten op een paar goede regenbuien'

De zomer is in volle gang. Toch is het vanwege blauwalg rustig bij de Pageplas in Stadskanaal. Expeditie Grunnen nam er een kijkje.

Op het strandje liggen enkele zonaanbidders, maar in het water is, op een paar ganzen na, niemand te bekennen. Celine Bennekom is een van de weinige bezoekers. Ze is net terug uit Italië.

'Kleurtje onderhouden'

'Nog even het kleurtje onderhouden, voordat ik morgen aan het werk moet.' Van blauwalg was ze niet op de hoogte, maar een duik nemen was ze sowieso niet van plan.

Voor Rob en Heidi Reijke komt de blauwalgwaarschuwing slecht uit. Het echtpaar runt samen de kiosk aan het meertje. 'Voor nu is het eerst een waarschuwing en nog geen zwemverbod, maar je merkt het direct als je zo naar het strand kijkt', zegt Rob.

Hopen op een regenbui

Ondanks de rust op en rond de plas blijft hij positief. 'Het is nu gewoon wachten op een paar goede regenbuien. Misschien is de blauwalg dan ook zo weer weg. Het is niet anders, je moet positief blijven. Gelukkig komen er nog wel wandelaars voorbij en hebben we vaste klanten.'

