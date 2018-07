Heeft het FC-stadion de langste naam in het betaald voetbal?

'Eén prijs heeft FC Groningen al binnen', twittert sterrenkundige Theo Jurriens. 'Het stadion met de langste naam.' Huh? Echt? Wij duiken in de stadionnamen in het betaald voetbal.

In de Ere- en Eerste divisie spelen in totaal 38 teams. De FC is niet de enige club die speelt in een stadion dat de naam van een sponsornaam draagt.

Liefst zeventien van de stadions in het betaald voetbal hebben de naam van een sponsor op de gevel. Van Rabobank IJmond Stadion (Telstar) tot het MAC³PARK stadion (PEC Zwolle) en van het Van Donge & De Roo Stadion (Excelsior) tot het Riwal Hoogwerkers Stadion (FC Dordrecht).

Langste naam?

En hoe zit het dan de constatering van Jurriens? Die klopt als een bus.

De nieuwe naam 'Hitachi Capital Mobility Stadion' bestaat uit 29 letters, spaties niet meegerekend dus. Geen enkel ander stadion kan hieraan tippen.

Drie keer de GelreDome

Het Dordste Riwal Hoogwerkers Stadion komt met 23 letters nauwelijks in de buurt. De top-3 langste namen wordt gecompleteerd door het Parkstad Limburg Stadion (22) van Roda JC in Kerkrade.

De negenletterige GelreDome pas ruim drie keer in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Spreekwoordelijk dan.

Langeleegte

Overigens had BV Veendam de Groningers naar de kroon kunnen steken. Tot het faillissement van de club heette het stadion van de BV 'Gjaltema stadion aan de Langeleegte', goed voor 32 tekens.

