Wereldrecordhouder jetski komt na 3090 kilometer aan in Lauwersoog

Na 3090 kilometer op de jetski vanuit Noorwegen zette de Zuid-Afrikaan Marinus de Plessis zondagochtend voet aan Groningse wal. De afgelegde afstand betekent een nieuw wereldrecord.

De Plessis (55) verbeterde het record 'solo op de jetski'. Maar dit is nog maar het begin van zijn reis. Het einddoel is Athene. Als hij daar aankomt, is het record aangescherpt tot naar verwachting 11000 kilometer.

Gestrand

Overigens leek Lauwersoog even heel ver weg voor de Zuid-Afrikaan. 'Ik kwam vast te zitten op een zandbank en heb uiteindelijk de jetski eruit moeten duwen', zegt hij op Facebook.

'Als dat niet was gelukt, had ik tot vijf uur 's middags moeten wachten op volle zee. Ik heb nog wat moeite met navigeren.'

De verdere reis van De Plessis is te volgen via de facebookpagina van Jetski Arctic2Athens.