Expeditie Grunnen gaat ‘Immer gerade aus’

Het Expeditie-team komt op reis door onze provincie heel veel bootjes tegen met dit mooie weer. Presentator Marcel Nieuwenweg gaat op de brug in Bareveld een gesprekje aan met de voorbijkomende kapteins.

Op de vraag: 'Waar gaat de reis heen?', krijgt Nieuwenweg de hele tijd het antwoord: 'Zuidlaardermeer', met een sterk Duits accent. 'Immer gerade aus', roept de presentator de bootjesmensen toe met een wuivend gebaar.

Verder vandaag in Expeditie Grunnen:

- Fietsen van Griekenland naar Slovenië

- Het Kielsterdiep wordt bijna leeggepompt

- De camper schoonspuiten voor de vakantie

- Marcel heeft per ongeluk de sleutels van zijn vrouw meegenomen

- Blauwalg bij het Pagedal

- Het stulpje van Daniël in Veenhuizen

- Ineke is vijftig geworden!

- Sfeer proeven op Art Carnival

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!