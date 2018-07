Vrijdag kleurt de maan lang bloedrood: 'Een prachtig, magisch natuurverschijnsel'

Vergeet komende vrijdagavond niet om omhoog te kijken, want dan is er een bijzonder fenomeen te zien: een bloedmaan. En niet zomaar een bloedmaan, het is de langste maansverduistering van deze eeuw.

Daarom opent sterrenwacht Groningen vrijdagavond haar deuren voor het publiek. 'Dit is een prachtig, magisch natuurverschijnsel waarbij de maan door de aardschaduw trekt. Zeer de moeite waard eens te bekijken.'

'Alleen staat de maan ditmaal laag aan de horizon en is daarom moeilijk te zien vanuit de stad. Daarom openen wij die avond ons waarneemterras,' aldus Blaauw Sterrenwacht. Daar wordt gezorgd voor meerdere telescopen en uitleg. Aanmelden is wel noodzakelijk.

Wat gebeurt er precies met de maan?

Vanwege deze maansverduistering komt de maan vrijdag op als een bloedrode bol. Een maansverduistering of eclips gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan.

De maan beweegt zich dan door de schaduw van de aarde en daardoor valt er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak. Het zonlicht dat langs de aarde schijnt, wordt door de dampkring afgebogen naar de maan. Omdat rood licht het beste wordt afgebogen kleurt de maan tijdens de eclips bloedrood.

Hoe laat kan ik hem zien?

Als de maan om 21.33 uur opkomt in Nederland is hij al verduisterd, maar doordat het dan nog te licht is zal hij niet goed te zien zijn.

Maar om 22.22 uur, tijdens de maximale eclips, is het zeker donker genoeg om het schouwspel van de bloedrode maan te kunnen zien. De totale eclips eindigt om 23.14 uur. In totaal duurt het dus een uur en drie kwartier; de langste maansverduistering van de 21ste eeuw.

Daarna begint er langzaam weer licht op de maan te vallen en wordt hij beetje bij beetje weer helder van kleur. Het duurt ongeveer twee uur voor de maan weer helemaal als vanouds schijnt.

Hoe uniek is dit?

De laatste keer dat er een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015. Begin dit jaar was er wel een blauwe superbloedmaan te zien. Dat is een maan die relatief dicht bij de aarde staat en daarom groter lijkt.

De eerstvolgende maansverduistering is volgend jaar te zien in de ochtend van 21 januari. Daarna pas weer in september 2025.

