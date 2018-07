Mollema sprint om Touretappe, maar mist 'de echte snelheid'

Bauke Mollema is zondag derde geworden in etappe 15 van de Tour de France. Hij verloor de sprint van Jon Izagirre en winnaar Magnus Cort Nielsen.

'Ik voelde me goed, maar in de sprint miste ik gewoon de echte snelheid', reageert Mollema bij de NOS.

'Misschien had ik in het derde wiel moeten blijven zitten. Maar die Nielsen is echt heel rap, die wint volgens mij massasprints. Maar ik was blij dat ik meezat vandaag. Ik voelde me goed, kon de hele dag blijven gaan. Daar ben ik blij mee.'

Kopgroep

Op zo'n 7 kilometer van de streep in Carcassonne opende Mollema de aanval. Hij kreeg Cort Nielsen en Izagirre mee. Het resulteerde in een sprint voor de winst.

De vijftiende etappe ging over 181,5 kilometer van Millau naar Carcassonne. Onderweg kregen de renners een klim van 3de, 2de en 1ste categorie voor de wielen.