Brand op het dak van De Wijert (Foto: archief Jos Schuurman/FPS)

Er heeft zondagnacht brand gewoed in multifunctioneel centrum De Wijert in Groningen.Het vuur in het gebouw aan de PC Hooftlaan ontstond op het dak.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Oorzaak onbekend De oorzaak van de brand is nog onbekend.