Auto ramt gevel van woning in Oude Pekela De auto tegen de gevel (Foto: 112 Fotografiemedia)

In de Titanstraat in Oude Pekela is zondagavond een auto tegen een gevel van een woning gereden.

De bestuurder heeft bij het parkeren vermoedelijk de automaat in de vooruit gezet in plaats van in de achteruit. Daardoor reed de wagen bijna de voordeur binnen. Beschadigd De woning raakte beschadigd. De eigenaar is meegenomen in de ambulance voor onderzoek.