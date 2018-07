Deel dit artikel:











Brandweerman redt pauw van de verdrinkingsdood (Foto: 112 Groningen)

Een opmerkelijke reddingsactie zondag aan de Lokveenweg in Haren. Een pauw was daar in het water van een vijver beland en dreigde te verdrinken.

Een brandweerman is het water ingesprongen en heeft de vogel uit het water gehaald. Schoon en droog Nadat de pauw was schoongespoeld en drooggewreven werd hij weer vrijgelaten.