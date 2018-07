Op de A7 Groningen richting Bad Nieuweschans is zondagnacht een auto uitgebrand.

De bestuurder was ter hoogte van Scheemda de macht over het stuur kwijt geraakt en botste tegen de vangrail, waarna de wagen in brand vloog.

In veiligheid

De man kon zichzelf in veiligheid brengen. Wel is hij voor onderzoek naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht.