Van Leeuwen is piloot op het WK Cor van Leeuwen (archief) (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Cor van Leeuwen uit Musselkanaal is geselecteerd voor het WK paracyling. Hij is op de tandem de piloot van Stephen de Vries uit Gouda. De Vries ziet nog maar met één oog en zijn zicht is zeer beperkt.

Het tweetal deed eerder dit seizoen mee aan de Healthy Ageing Tour in Groningen. Ze wonnen alle etappes. Van Leeuwen sprak toen de hoop uit dat hij zich samen met De Vries zou plaatsen voor het WK. Selectie van negentien renners Het wereldkampioenschap begint op 2 augustus in het Italiaanse Maniago. Bondscoach Eelke van der Wal neemt in totaal negentien wielrenners mee naar Italië.

