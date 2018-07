Damster Taekwon-do school neemt twee wereldkampioenen mee naar huis

De Damster Taekwon-do selectie van Jan Ekema uit Appingedam heeft op het Wereldkampioenschap Taekwon-do in Birmingham twee titels mee naar huis genomen.

Meer dan 3000 sporters deden op 30 velden mee aan het WK, het grootste taekwon-do toernooi ter wereld.

De 14-koppige selectie uit Appingedam was naast de twee gouden medailles goed voor twee zilveren medailles. Verder lukte het vier sporters om het brons te pakken.

Voor het eerst mee naar een WK

'Ik ben zeer tevreden' zegt trainer en coach Jan Ekema. 'Voor alle jeugleden die meededen was het hun eerste WK en allemaal hebben ze een medialle gepakt. Met in het bijzonder Isis Sleutel, die werd Wereld Kampioen in de categorie meisjes-groene band'.

Simeon Gemmink kreeg het niet cadeau

Ook voor senior Simeon Gemmink was het zijn debuut op het WK. 'En ook Simeon heeft de titel gewonnen en die kreeg hij niet cadeau' legt Ekema uit. 'Gemmink moest het opnemen tegen internationale top taekwondoka's maar schakelde ze allen stuk voor stuk uit.'

