Rondje Groningen: Deze Groningse pigmentvlek gaat de wereld over

1) Nieuw kunststukje op Schiermonnikoog

Twee walvissen die er niet al te best uitzien. Bewust. Burgemeester Van Gent heeft er een woordenwisseling om met een twitteraar die zich voordoet als de koning.

2) Kwartet spelen met Groningse muren

Mag ik van jou, in een nisje aan de Gelkingestraat, de zwaan?

3) Groningen viert de Noord-Zuidlijn

Wie op Twitter zit, kan het afgelopen weekend niet gemist hebben. Foto's van menigten op pleinen overal in de wereld die de opening van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam zouden vieren. Ook Groningen ontbreekt niet in de rij. Het krijgt al snel een gewichtig tintje:

De tweet waarmee het allemaal begon:

De Groningse inbreng:

4) Groningse pigmentvlek gaat de wereld over

Wat doe je als je een prominente pigmentvlek bij je schouders hebt? Er een leuke tattoo van maken - en er wereldwijd mee viraal gaan op Reddit, bijvoorbeeld.

5) 'Best pizza in town' krijgt tweede filiaal

Het is de beste pizzeria in de stad volgens Sikkom, en ook op Google Maps krijgt de eettent maar liefst 4,8 van de 5 sterren. En nu krijgt pizzeria Buurman & Buurman een tweede filiaal in Groningen.

Trouwens: het vorig jaar december gestopte eetcafé Opera in de Poelestraat wordt binnenkort opgevolgd door een tapas- en cocktailbar. Het was een van de oudste formules van de stad - de Opera overleefde 46 jaar in de straat waar om de haverklap wisselingen plaatsvinden.

6) Kamperen op het dak



Gek op kamperen, maar kan je eigenlijk ook niet zonder het stadse? Dit hotel biedt de oplossing: een tent op het dak met als uitzicht d'olle Grieze.

7) Het leed dat kliko heet

Tsja, wat te doen met je kliko? Deze twitteraar weet er wel raad mee... Een ander is juist in rep en roer.



8) Driewerf hoera voor Ciboga!



Hoe kaal, leeg en rustig het Ciboga-terrein in Stad ooit was... zo hip, druk en gezellig is het nu. Josephine brengt een ode aan het gebied.

9) Eén, twee.. en drie

Mollema won zondag dan wel net niet de vijftiende etappe in de Tour de France, dit deed hij wel voortreffelijk.

10) Natuur in de Onlanden

Goedemorgen!

[https://twitter.com/natuuronlanden/status/1021343271463915528]

11) Verstoor de vogels niet!

En over natuur gesproken: een dringend verzoek van Waddenzee Werelderfgoed: verstoor de vogels niet!

12) Wat valt hier te halen?

Is het:

A) Iedereen bedenkt op het laatste moment het paspoort te verlengen

B) De gemeente deelt gratis ventilatoren uit voor de komende hiitedagen

C) De gemeente biedt bewoners met een Stadjerspas kaartjes van 5 euro aan voor Walibi, inclusief busrit vanaf het Hoofdstation

Sikkom (die ook deze foto maakte) heeft het antwoord.

