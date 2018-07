Deel dit artikel:











Inbrekers proberen via gat in muur benzinepomp binnen te komen Het gat in de muur (Foto: De Vries Media)

Twee nog onbekende mensen hebben in de nacht van zondag op maandag geprobeerd in te breken bij een benzinepomp aan de Oude Postweg (N372) in Midwolde.

Het duo, dat is vastgelegd op een bewakingscamera, probeerde naar binnen te gaan door een gat in een muur te maken. Dat mislukte. Om het gat in de muur te maken, moesten ze eerst een kunststof wand vernielen. Getuigenoproep De politie is op zoek naar getuigen.