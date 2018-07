Lopend Vuur: Ik heb geen hitteplan nodig

Een hoge zonkracht en oplopende temperaturen. Voor het RIVM is het reden om vandaag het Nationaal Hitteplan te activeren.

Hierin roept de overheidsorganisatie op om extra te letten op kwetsbare mensen, zoals chronisch zieken en ouderen.

De belangrijkste adviezen: drink voldoende, houd jezelf koel en houd je woning koel. Nuttige tips of open deuren die je ook zelf wel kunt bedenken? Ons Lopend Vuur vandaag:

