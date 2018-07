Gemeente Leek verkoopt grond voor zonnepark

De gemeente Leek verkoopt een stuk grond van tien hectare aan zonneparkbedrijf Ecorus. Op het stuk land aan de A7 moet een zonnepark komen.

Aankomende donderdag zetten beide partijen hun handtekening onder de deal.

Zonnepark



Het zonnepark moet door het leven gaan onder de naam 'Zonnepark Leeksterveld fase 2' en komt langs de A7 te liggen. Het park moet stroom opwekken voor ongeveer 2300 huishoudens. Volgens de plannen start de aanleg in het voorjaar van 2019.

De gemeente wil niet zeggen hoeveel geld er met de deal gemoeid is, omdat dat vertrouwelijke informatie is.

Participeren



Het kan zijn dat inwoners een aandeel kunnen kopen in het zonnepark. 'Wij weten nog niet precies hoe dat eruit gaat zien', vertelt de gemeente Leek. 'Het is aan Ecorus om dat vorm te geven.'

Dit najaar organiseren de gemeente en het zonneparkbedrijf een informatieavond over de planning en de participatiemogelijkheden.

Groter project



Leeksterveld fase 2 is onderdeel van een groter project. Leeksterveld is onderverdeeld in drie fases. Fase 1 is gerealiseerd. Dat is het bedrijventerrein langs de snelweg. 'Op dit moment is het terrein nog niet volledig bezet', vertelt de gemeente Leek.

Fase twee is twintig hectare groot. De helft is nu verkocht aan het bedrijf Ecorus, de andere helft blijft beschikbaar voor bedrijven. De gemeente: 'Maar voordat wij bedrijven toelaten op fase 2, moet fase 1 eerst volledig bezet zijn'.



Fase 3

De ontwikkelingen voor fase 3 zijn volop gaande. Ook daarop moet een zonnepark komen. Er is een subsidieaanvraag gedaan, maar die is afgewezen. Leek: 'Wij hadden een tijdelijke vergunning voor die grond van tien jaar, maar voor de subsidie moet je een vergunning van minimaal vijftien jaar hebben.'

Er loopt nu een nieuwe vergunningsperiode voor 'Leeksterveld fase 3'.

