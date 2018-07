Deel dit artikel:











Tied vlugt veurbie: Boeken over Ede Staal in een nieuwe jas Ede Staal (Foto: Archief RTV Noord)

'Tied vlugt veurbie'. Dat is de titel van een nieuw boek over Ede Staal van de hand van Siemon Reker. Het is een bundel van twee eerder uitgegeven boeken over de overleden troubadour.

Dat maakte Reker zondag bekend in het Radio Noord-programma Noordmannen. Daarin werd op zijn sterfdag, Staal overleed op 22 juli 1986, teruggeblikt op de carrière van de Groningse zanger en leraar. Sloaperstil Oud-streektaalfunctionaris en oud-Radio Noord-presentator Reker bracht in 'Dat dou ik die nait noa' en 'Deur de dook zai ik de moan' Staals liedteksten en verhalen samen van het legendarische programma Sloaperstil. Deze twee boeken worden nu gebundeld in het boek 'Tied vlugt veurbie'. Het boek van uitgeverij InBoekvorm ligt eind dit jaar in de boekhandel. Lees ook: - Column: De wereld van Ede