't Lutje Winkeltje sluit na bijna veertig jaar de deuren

Antje in 't Lutje Winkeltje (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het is klein, heel klein: vier bij vijf meter om precies te zijn. Het heet dan ook 't Lutje Winkeltje.

Het zaakje zit bijna veertig jaar aan de Bisschopsweg in Bourtange, maar eind deze week gaat het dicht.

Vesting

'Mijn ouders kochten in 1964 een pand op de plek waar nu het informatiecentrum in zit', vertelt Antje Huls. 'Maar toen kwam de reconstructie van de vesting Bourtange en moesten ze weg. Sinds 1979 zitten we hier.'

Nog maar drie dagen

Antje heeft de winkel jarenlang samen met haar ouders gerund. 'Toen was de zaak zeven dagen per week open', zegt ze. 'Maar nu doe ik het alleen en ben ik nog maar drie dagen open. Ik ben ook oppasoma en ik werk in het museum.'

Opvolger?

Wat gaat er nu gebeuren met het winkeltje? 'Ik heb een leuke opvolger gevonden, maar daar mag ik niks over zeggen. Zij willen dat zelf graag op een ludieke manier bekendmaken', besluit Antje.

