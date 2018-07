Nieuwe directeur Aldel komt uit stal eigenaar

Eigenaar York Capital gaat zelf de directie voeren over aluminiumbedrijf Aldel in Delfzijl. Het schuift Chris McNamee naar voren als nieuwe topman.

Hij volgt Karsten Pronk op. Het personeel is maandagochtend ingelicht over de directiewissel.

Overname

York Capital is sinds oktober 2017 eigenaar van Aldel, dat formeel DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. heet.

De Amerikaanse eigenaar wil de komende jaren miljoenen investeren in het bedrijf.

Faillissement

Eind 2013 werd Aldel failliet verklaard. Het bedrijf werd overgenomen door Klesch Aluminium Delfzijl. Dat eindigde in augustus 2017 in een faillissement. Vervolgens kwam York Capital in beeld, dat het bedrijf overnam.

