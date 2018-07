Eis: vijf jaar cel voor overval op woning juwelier

Een 34-jarige man uit Appingedam moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor vijf jaar achter de tralies verdwijnen, vanwege een gewelddadige woningoverval.

Bij de overval, op 27 mei vorig jaar, werd een vrouw in haar woning aan de Top Naefflaan in Stad in het holst van de nacht overvallen. De buit: een sleutelbos. De vrouw (67) is eigenaar van twee juwelierszaken in Sneek en in Groningen.

Aan de sleutelbos bungelden de sleutels van haar woning, die van haar moeder, en die van haar beider goudzaken.

'Hij wist wat hij kwam doen'

De officier van justitie denkt dat de man bewust de vrouw heeft overvallen. 'De woning ligt niet op de route, bovendien gaat het om de zevende verdieping. Hij wist wat hij kwam doen.'

De vrouw werd omstreeks drie uur in de nacht wakker en voelde dat een man bovenop haar lag. Hij drukte haar mond dicht. De vrouw vocht terug.

Tijdens het gevecht riep de vrouw dat ze van de overvaller hield. Dat deed ze om hem op andere gedachten te brengen. De verdachte vluchtte via de voordeur naar buiten.

Als ik moest kiezen tussen opnieuw kanker overleven of deze overval, dan koos ik voor kanker Verklaring slachtoffer

Verwondingen

De vrouw werd met een scheur in haar ellepijp, een klaplong en gebroken ribben in het ziekenhuis behandeld.

Op een shirt van de vrouw en onder haar vingernagels is dna aangetroffen van de verdachte. Die ontkent de overval te hebben gepleegd. Telefoontaps en een tijdlijnonderzoek hebben uitgewezen dat de man op die bewuste avond met de trein van Appingedam naar Groningen is gereisd.

Schadevergoeding

'Als ik moest kiezen tussen opnieuw kanker overleven of deze overval, dan koos ik voor kanker', snikte de vrouw tijdens het voorlezen van haar slachtofferverklaring. Zij diende een schadevergoeding in van 102.000 euro. In die claim zit 75.000 euro aan niet genoten inkomsten verwerkt.

De raadsman van de Damster vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. 'Het bewijs is me te dun.' Ook vond hij de schadeclaim ver overtrokken, mocht de rechtbank de schuld van zijn cliënt bewezen vinden. De officier was er kort over: 'Als de overval niet had plaatsgevonden, dan had mevrouw deze kosten niet gehad, klaar.'

Eerder veroordeeld

De verdachte is eerder veroordeeld voor inbraken. In 2013 zat de man in Curaçao voor een woninginbraak een straf van achttien maanden uit. Daarna kwam hij naar Nederland.

De vrouw is inmiddels verhuisd. Vier maanden voor de overval was er ook bij haar ingebroken. Ook toen was de buit een sleutelbos.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.