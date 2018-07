Voetballer FC Groningen in bovenbeen gestoken met mes: dader veroordeeld

Een 20-jarige man uit Drachten is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld omdat hij op 15 april een voetballer van FC Groningen met een mes in het bovenbeen heeft gestoken.

Tijdens de zitting bleek dat het slachtoffer de 20-jarige Gerald Postma is. Sinds een paar maanden zit hij bij de selectie van het eerste elftal van FC Groningen.

'Angst voor zijn profloopbaan'

Postma had vlak voor de steekpartij een contract bij FC Groningen getekend.

'Hij had angst voor zijn profloopbaan', aldus officier van justitie Rick Janssens. De verdachte en het slachtoffer waren allebei op een feestje in Drachten. Postma had woorden gehad met iemand, maar dat was in de kiem gesmoord.

Duw- en trekwerk

Buiten werd hij aangevallen door de man. Na wat duw- en trekwerk belandde het tweetal in de bosjes. Tijdens de worsteling voelde de voetballer dat zijn broek nat werd. Toen de Drachtster en een vriend snel wegliepen en in een taxi stapten, zag hij dat hij bloedde. Het bleek dat hij met een mes in het bovenbeen was gestoken.

Andere versie

De wond moest met drie hechtingen dichtgemaakt worden. De Drachtster kwam met een totaal andere versie van het gebeurde: volgens hem was juist het slachtoffer agressief geweest. Hij zei dat hij het mes had gebruikt om zichzelf te verdedigen. Het wapen had hij naderhand ergens in een sloot gegooid.

Messenverzamelaar

Op zijn telefoon vond de politie foto's van messen. Hij erkende dat hij iets met messen heeft. 'Ik verzamel ze', aldus de verdachte. De rechter en de officier hechtten de meeste waarde aan het verhaal van het slachtoffer. Van zelfverdediging kon volgens de officier geen sprake zijn: 'De verdachte heeft zelf de confrontatie gezocht.'

Ook de rechter beschouwde de verdachte als degene die in het verhaal 'de aanvallende rol' had. Overeenkomstig de eis veroordeelde zij hem tot een werkstraf van tachtig uur. De man moet achthonderd euro smartengeld aan Postma betalen, plus ruim 550 euro voor schade aan onder andere de kleding.

