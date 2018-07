'Een goed budget zorgt voor een leukere vakantie'

Ha, op vakantie. Terrasje hier, ijsje daar, tolpoortje, campingrekening. Voor je het in de gaten hebt kijk je tegen de bodem van de pot aan. Om te voorkomen dat je al te snel door het vakantiebudget heen bent, geeft NoordZaken-expert en financieel huishoudster Monica ten Hoove een paar goede adviezen.

Door Monica ten Hoove

Een vakantie is voor de meeste gezinnen een grote uitgave, zeker als je aan de schoolvakanties vast zit. Reisorganisaties, campings en accommodaties vragen de hoofdprijs, waardoor je minder overhoudt om ter plaatse uit te geven. Hoe zorg je dat je een leuke vakantie hebt en bij thuiskomst niet met een onaangename verrassing op je bankrekening wordt geconfronteerd?

Goed budget

Het begint met een goed budget. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat je het verblijf zelf al hebt geboekt dus ik richt me op het budget dat je hebt voor uitgaven tijdens je vakantie. Het belangrijkste is natuurlijk de hoeveelheid geld die je beschikbaar hebt. Deel dit bedrag door het aantal vakantiedagen. Neem hierbij ook de reisdagen mee want ook op die dagen geef je vaak geld uit.

Rustiger aan

Je gaat bijvoorbeeld tien dagen op vakantie en je budget is duizend euro. Dan heb je dus honderd euro per dag beschikbaar. Nu betekent dit niet dat je vast zit aan dit bedrag, maar het geeft je een richting. Je zult de ene dag misschien maar vijftig euro uitgeven en dan weet je dat je de andere dag wat meer ruimte hebt. Heb je al twee dagen honderdvijftig euro per dag uitgegeven? Dan weet je dat je het even een paar dagen rustiger aan moet gaan doen. De kern van budgetteren is discipline.

Bijhouden

Hoe houd je bij hoeveel je op een dag hebt uitgegeven? Ik stop altijd het budget van die dag in mijn portemonnee en extra geld in een apart vakje. Pin je veel? Bewaar dan de bonnen en kijk aan het einde van de dag even hoeveel je hebt uitgegeven.

Besparen

Ook op vakantie kun je veel besparen. Bijvoorbeeld op excursies. Reisorganisaties proberen je deze altijd te verkopen tijdens de welkomstbijeenkomst. Boek je excursies beter niet via deze reisorganisaties. Over het algemeen ben je dan veel duurder uit. Ze geven vaak allerlei redenen waarom je wel bij ze moet boeken, maar over het algemeen zijn die makkelijk te weerleggen.

Kantoortjes

Ik zit namelijk bijna altijd in dezelfde bus als de mensen die via de reisorganisatie geboekt hebben, meestal voor de helft van het bedrag dat zij hebben neergeteld. Ik heb wel eens horen zeggen dat je dan niet verzekerd zou zijn. Dat is onzin, je reisverzekering vraagt niet bij wie je de excursie hebt geboekt hebt, mocht er wat gebeuren. Boek je excursie dus gewoon bij de kantoortjes om je accommodatie heen, maar ga wel op je gevoel af. Kies dat bureau waar jij het meeste vertrouwen in hebt.

Kinderen

Voor je kinderen is het ook vakantie en zij willen wel eens wat kopen of een extra ijsje. Hoe houd je deze uitgaven in toom? Geef ook je kind een vakantiebudget. Dat kan per dag of voor de gehele vakantie. Bespreek duidelijk wat ze van dat geld moeten doen. IJsjes kopen, souvenirs, spelletjes in de speelhal enzovoorts. Bedenk dit voor je in gesprek gaat met je kind. Goed voor jouw budget maar ook voor de financiële opvoeding van je kind.

Thuisblijven

Al deze tips kun je ook toepassen wanneer je naar Balkonia of Tuinesië op vakantie gaat. Bepaal een budget, neem zoveel mogelijk eten en drinken vanaf huis mee en ga op zoek naar gratis activiteiten. Ik heb zelf heel mooie herinneringen aan de lange fietstochten en picknicks die we met mijn alleenstaande moeder met bijstandsuitkering maakten. Voelde echt als vakantie.

Dan rest me alleen nog om iedereen een hele fijne vakantie te wensen. Geniet ervan!

Nog wat bespaartips:

- Ga naar de lokale supermarkt en niet naar de kleine toeristensupermarktjes. Vooral als je met eigen auto op vakantie bent is dit makkelijk te doen.

- Ga je uit eten of iets drinken? Doe dat niet op toeristische plekken. Op het San Marco plein ben je zo vijf euro per drankje kwijt en eten op de Ramblas is duur en over het algemeen ook niet heel goed. Een restaurant met zeezicht is ook vaak een stuk duurder. Stap een zijstraat in van de toeristische plek en zoek daar een leuk plekje. Veel goedkoper en in mijn ervaring vaak ook lekkerder eten. Wil je van te voren kijken wat voor restaurants er zijn? Kijk eens op www.tripadvisor.nl.

- Koop zo weinig mogelijk eten en drinken op de luchthaven. Ook hier zijn de prijzen erg hoog en de kwaliteit van het eten is vaak niet om over naar huis te schrijven. Eet voor je naar de luchthaven gaat of neem wat te eten mee. Drinken mee nemen kan maar beperkt want vloeistoffen komen niet langs de douane en bagagecontrole.

- Even wat drinken? Je hoeft niet altijd op een terras te gaan zitten. Je kunt ook in een supermarktje drinken kopen en ergens op een bankje gaan zitten.

- Zoek naar leuke (bijna) gratis activiteiten. Vooronderzoek op internet kan hier bij helpen. Andere mensen geven vaaktips.

Monica ten Hoove is na een carrière in het bankwezen gestart als zelfstandig financieel coach. Dat doet ze voor ondernemers met haar bedrijf MijnFinanciële Vrijheid. Met Mijn Financiële Huishoudster werkt ze voor particulieren. Contact: info@mijnfinancielehuishoudster.nl

