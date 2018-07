Deel dit artikel:











Koeien en hitte: in de wei of toch op stal? (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Naar buiten of toch maar binnen blijven? Wij mensen kunnen dat in deze hitte zelf bepalen, maar koeien zijn afhankelijk van de boer. Die kan maar één ding doen: goed naar zijn of haar koeien kijken om te zien wat verstandig is.

Dat zegt Alma den Hertog, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Samen met haar man heeft ze een melkveebedrijf in Luddeweer. Veel aandacht 'Wij halen de koeien aan het begin van de middag binnen en in de avond gaan ze weer naar buiten', zegt Den Hertog. 'De hitte vraagt veel aandacht op dit moment. Koeien kunnen niet goed zweten. Ze drinken veel meer en nemen minder goed voer op. Dat veroorzaakt een proces in het lichaam dat kan leiden tot pensverzuring. Je moet dus op tijd zorgen voor voldoende voerinname, eventueel met behulp van een toevoegmiddel.' Bij pensverzuring raakt het evenwicht in de pens van de koe verstoord. Ik heb boeren gesproken die hun eerste geoogste gras van dit jaar al hebben moeten gebruiken Alma den Hertog - voorzitter LTO Noord Geen gras Een andere reden om koeien binnen te halen, is het tekort aan gras. 'Dat doet op dit moment helemaal niks', bevestigt Den Hertog. 'Dat is een vast gegeven en dus moet je je voorraad aanspreken. Vorig jaar was een goed grasjaar, maar ik heb boeren gesproken die hun eerste geoogste gras van dit jaar al hebben moeten gebruiken. Dan moet je dus in de winter bijkopen.' Minder melk Daarnaast zal ook de melkproductie lager zijn. 'Door de hitte verdoen de koeien meer energie en die kunnen ze maar in één ding steken. Dat betekent dat de melkproductie achteruit gaat.' Den Hertog maakt zich wel zorgen. 'Vooral omdat er helemaal geen regen van betekenis wordt verwacht', besluit ze. Lees ook: - Liveblog hitte in Groningen: Water en ijsjes bij het UMCG

- Nationaal Hitteplan geactiveerd: 'Zorg extra voor kwetsbare mensen'