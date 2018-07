Aantal oud-militairen dat advocaat De Punt-kapers aanklaagt stijgt naar veertig

Inmiddels hebben zo'n veertig oud-militairen zich aangesloten bij de aangifte tegen advocaat Liesbeth Zegveld. Zij staat de nabestaanden van twee Molukse treinkapers die omkwamen bij De Punt bij.

Dat meldt de NOS.

Zaterdag kondigde oud-militair Jannes de Jong aan om Zegveld aan te klagen. Vooral de roep om een schadevergoeding schoot hem in het verkeerde keelgat. 'Hoe haal je het in je hoofd? Die mensen waren daders, terroristen.'

De Jong was zelf betrokken bij de bevrijdingsactie van de basisschool in Bovensmilde, waar in 1977 gelijktijdig met de treinkaping bij De Punt een gijzeling plaatsvond.

Staat aangeklaagd

De gijzeling in de trein en de school duurde drie weken. Toen besloot de regering om met geweld in te grijpen.

Zes treinkapers overleefden die aanval niet, en volgens nabestaanden was dat ook de bedoeling. Daarom hebben zij twee jaar geleden de Nederlandse staat aangeklaagd. De regering heeft hun verhaal altijd tegengesproken.

Van Agt

Woensdag beslist de rechter of er meer informatie nodig is over de zaak. Is het antwoord 'ja', dan kunnen er ook nieuwe getuigen worden opgeroepen.

Oud-premier Dries van Agt gaf eerder al aan graag zijn zegje te doen.

