Geen celstraf voor man die kamergenoot uit het raam hing

Een 21-jarige man hoeft niet de cel in voor het uit het raam laten bungelen van zijn kamergenoot.

Wel moet hij het slachtoffer 250 euro schadevergoeding betalen en krijgt hij een half jaar voorwaardelijke celstraf aan de broek.

De rechtbank vindt bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot zware mishandeling.

Tegen hem was twee weken geleden negen maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bed-bad en brood

De mannen deelden een gezamenlijke kamer in een bed-bad en broodvoorziening in de stad. Ze kregen het aan de stok over een openstaand raam.

Tijdens een worsteling pakte de man zijn kamergenoot beet en liet hem uit het raam bungelen en vallen. Dat werd gezien door getuigen.

Psychotische stoornis

De rechtbank vindt bewezen dat door toedoen van de man, de kamergenoot is komen te vallen. Vast is komen te staan dat de man een psychotische stoornis had ten tijde van het laten vallen van zijn kamergenoot.

Daarmee hield de rechtbank rekening, evenals met het tijdsverloop in deze zaak. De zaak lag lang op de plank bij het Openbaar Ministerie.

Dat het letsel van het slachtoffer beperkt is gebleven, is puur toeval, volgens de rechter.