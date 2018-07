GGD: 'Hou in de gaten of vader en moeder genoeg drinken'

Deel dit artikel:











De GGD Groningen roept familieleden van senioren op om extra alert te zijn nu het zo warm is. 'Het zou goed zijn om als familie ook in de gaten te houden of vader en moeder wel genoeg drinken.'

Dat zegt Frans van Greven, namens de GGD. Hij wijst ook op kenmerken die je als familie in de gaten kunt houden: 'Het begint met wat milde verschijnselen. Mensen kunnen zich niet concentreren, worden suf of krijgen hoofdpijn. Als je dreigt flauw te vallen, dan is het wel ernstiger. Maar je ziet het niet van het ene op het andere moment. Het begint langzaam en kan erger worden.'

