Deel dit artikel:











Stefan Bleeker gaat FC Groningen volgen voor RTV Noord Stefan Bleeker (Foto: RTV Noord)

Transfernieuws gaat normaal over een sportclub, maar deze keer over de media. Stefan Bleeker is namelijk de nieuwe verslaggever van RTV Noord die FC Groningen gaat volgen.

Bleeker vervangt daarmee Elwin Baas die besloten heeft om andere werkzaamheden binnen RTV Noord op te pakken. Voor het publiek van RTV Noord is Stefan geen onbekende: hij is regelmatig als verslaggever te horen op Radio Noord en presenteerde afgelopen zaterdag nog bij Expeditie Grunnen. Een spannend jaar Bleeker verwacht dat zijn eerste jaar als 'clubwatcher' een spannend, maar ook positief jaar gaat worden voor de FC. 'We moeten even kijken wat er deze periode nog gaat gebeuren op de transfermarkt, je hoort nog van alles, maar ik merk nu al dat de tendens qua sfeer positief is. Een stuk positiever dan vorig seizoen.' Heb je een nieuwstip? Dan kun je die zeker bij Stefan kwijt. Bijvoorbeeld via Twitter (@stefanbleeker) of via sbleeker@rtvnoord.nl.