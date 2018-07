Deel dit artikel:











Sanne Meijer met goed gevoel naar EK in Italië

Sanne Meijer maakt zich op voor het Europees kampioenschap wakeboarden. Achter de boot is ze titelverdedigster. Ze is net weer op tijd fit. Het afgelopen jaar was ze vaak geblesseerd.

In april schoot haar schouder uit de kom. Ze is nog steeds aan het revalideren, maar desondanks maakte ze afgelopen weekend wel haar rentree. En ze won totaal onverwacht voor haar zelf bij een wedstrijd van de European Pro Tour. 'Dit is wel weer een hoogtepuntje na zoveel blessureleed. Ik ben heel erg trots op wat ik gepresteerd heb.' Goed gevoel Ze kan dus met een goed gevoel afreizen naar het Europees kampioenschap in Italië. In de nacht van dinsdag op woensdag stapt ze in de auto. Een week later begint het EK met het onderdeel 'wakeboarden achter de boot'. Twee weken later is ook nog de discipline 'aan de kabel'.