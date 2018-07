STAR moet dienstregeling aanpassen door gebrek aan vrijwilligers

Het bestuur van museumspoorlijn STAR uit Stadskanaal heeft in juni de zondag moeten schrappen als rijdag en in juli ging een streep door de dinsdag. Reden: een gebrek aan vrijwilligers.

Volgens bestuurslid Anne de Vries zijn er meerdere redenen aan te wijzen voor het dalende aantal vrijwilligers.

'We zien dat de economie aantrekt een een deel van onze vrijwilligers bijvoorbeeld weer een baan heeft. Daardoor heeft deze groep minder tijd voor de STAR. Daarnaast stijgt de pensioengerechtigde leeftijd, wat ook zorgt voor minder vrijwilligers.'

Op alle terreinen

De Vries geeft aan dat de vrijwilligers op allerlei gebieden aan de slag kunnen in de organisatie. 'We zoeken vrijwilligers in de horeca, in de kaartverkoop, op het gebied van veiligheid en andere terreinen.'

Het bestuurslid van de STAR geeft aan dat de organisatie minstens tien vrijwilligers kan gebruiken.

Zorgen om 2019

Voor de dienstregeling van dit jaar maakt De Vries zich niet zo'n zorgen. Voor 2019 is het een ander verhaal. 'Misschien dat we dan de dienstregeling opnieuw moeten aanpassen. Maar als vrijwilligers zich melden, komt dat vast wel weer goed.'