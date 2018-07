Baby-onderzoek gestopt: risico voor baby's te groot

Een baby-onderzoek waaraan 22 vrouwen via het UMCG meededen is gestopt. Het gaat om een onderzoek dat werd uitgevoerd samen met het Amsterdam UMC.

Het AMC meldt dat uit de eerste resultaten van de huidige studie bleek dat er mogelijk nadelige effecten zijn voor de baby als deze levend geboren werden.

Minder sterfte bij controlegroep

Bij de in totaal 93 vrouwen die het medicijn kregen, overleden 19 baby's vlak na de geboorte. Of hier Groningse deelnemers bij zitten, is onbekend.

Bij de controlegroep ligt dit aantal lager. Reden genoeg voor het ziekenhuis om het onderzoek te stoppen.

Impact

Het UMCG heeft inmiddels contact gehad met de deelnemers via het Groningse ziekenhuis.

'Alle betrokkenen in het UMCG realiseren zich de impact die deze berichtgeving met zich meebrengt. De deelnemers krijgen vanuit het UMCG alle begeleiding die zij nodig hebben', schrijft het ziekenhuis in een verklaring.

Het onderzoek

De studie richt zich op zwangere vrouwen bij wie de baby een ernstige groeibeperking heeft. Het effect en de veiligheid van het medicijn sildenafil (Viagra) wordt onderzocht.

In totaal deden tot nu toe 212 vrouwen mee aan de studie, verdeeld over alle academische ziekenhuizen in Nederland en een drietal niet-academische ziekenhuizen.