OM vertrouwt het niet: op zwart zaad, maar toch contant een reis en auto afrekenen

Een minimum inkomen, maar dan toch met contact geld een reis voor zeven personen naar Zweden en een Audi A4 betalen.

Het Openbaar Ministerie vertrouwt het niet in een zaak die gaat over een vader en zoon met een wietplantage aan huis. Hoofdrolspelers: een 61-jarige man uit Ter Apel en zijn zoon van 32 uit dezelfde woonplaats.

Wat is er gebeurd?

De politie ontdekte in februari 2016 de hennepplanten. In de schuur van het adres aan de Reigerhof in Ter Apel stonden 30 planten. In de woning stonden 21 planten en in de slaapkamer van de 32-jarige zoon nog eens vier stuks.

De teelt duurde van medio november 2015 tot begin februari 2016.

'Het rook er altijd naar hennep'

Na de vondst werd onder meer de dochter des huizes gehoord en de ex-vriendin van de zoon. Er was volgens hen zeker een hennepkwekerij gaande. 'Het rook er altijd naar hennep'.

Wat verder dus opviel was dat de vader van een minimum inkomen luxe leefde en veel contante uitgaven deed. Zo boekte de man voor zeven personen een reis naar Zweden en betaalde deze cash.

Audi op naam van dochter

Ook is de vader volgens het OM schuldig aan het witwassen van een Audi A4, die hij ook contant betaalde. Hij reed in de wagen en had de sleutel op zak.

Zonder medeweten van zijn dochter had hij het speeltje op haar naam gezet. De auto is volgens de officier aangekocht met crimineel geld.

Koffiebranderij leverde niets op

De 32-jarige zoon had ten tijde van de inval een slecht lopende koffiebranderij. Beide mannen verklaarden op zwart zaad te zitten. Ze wilden met wat hennepplantjes de financiële gaten dichten.

De zoon had bij de inval ook 1,7 gram aan pillen op zak. Zijn rol was minder groot als die van zijn vader. Ook vindt de officier bewezen dat alleen de vader de stroom illegaal tapte.

Wachten

In de woning stuitten agenten nog op ruim 47 gram losse hennep. Maar in welke ruimte precies, dát stond niet duidelijk op de dagvaarding. Voor dat feit vroeg de officier vrijspraak voor beide mannen.

Ook hield de officier rekening met het tijdsverloop in deze zaak, die afgelopen december zou worden behandeld. In verband met getuigenverhoren liet de strafzaak van de Ter Apelers langer op zich wachten.

'Meneer zwalkt'

De vader verklaarde op zitting in antieke klokken hebben gehandeld. Ook had hij een woning goed verkocht. Uit financieel onderzoek kwam naar voren dat deze verklaring niet aannemelijk was.

'Meneer zwalkt en komt telkens om de hoek met een nieuwe herkomst van het schimmige geld', zei de officier.

De mannen, zonder noemenswaardig strafblad, hebben volgens het OM met de hennep ruim 116.000 euro verdiend. Dat bedrag moeten zij terugbetalen aan de staatskas.

De eis

Het Openbaar Ministerie vindt verder dat de 61-jarige vader uit Ter Apel voor het kweken van hennep, diefstal van stroom en voor het witwassen een werkstraf van 180 uur moet uitvoeren.

De 32-jarige zoon moet, als het aan het OM ligt, honderd uren werken voor hennepteelt en voor bezit van 1,7 gram XTC.

Uitspraak van de rechter in deze zaak is over twee weken.