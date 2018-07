Waterdruk in Stad en Ommeland lager: waterbuffers raken leeg

De waterdruk in de hele provincie is maandagavond minder dan normaal. Het heeft te maken met de grote vraag naar water, zo laat het Waterbedrijf Groningen weten.

'Op dit moment wordt er meer water gevraagd dan in onze voorraden zit', zegt woordvoerder Tabitha Petter. 'We kunnen het niet op tijd aanvullen.'

Sproeier is grootverbruiker

Normaliter is het waterbedrijf ingericht op piekmomenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de rust van een belangrijke sportwedstrijd. Toch is die buffer op dit moment niet voldoende.

Petter: 'We weten dat sproeien een grootverbruiker is en dat het piekmoment 's avonds ligt. We hebben in het begin gezegd: sproei 's vooral 's nachts, maar dat werkt op dit moment ook niet meer. Zoveel wordt er gebruikt.'

's Morgens weer druk

Het waterbedrijf hoopt dat dinsdagmorgen de waterdruk weer normaal is, maar garanties kunnen er niet gegeven worden. Het hangt af van het waterbedrijf in Groningen.

'We komen nu elke morgen om 09:00 uur bij elkaar om de stand van zaken door te spreken', legt Petter uit. 'Dan kijken we verder hoe het ervoor staat.'

