Groninger bartender leert New Orleans jenever drinken

Met de jetlag nog in de benen staat de Groninger bartender en cocktailkunstenaar Lennart Deddens maandag al weer achter de bar van het Student Hotel in de stad.

De afgelopen week was hij nog in New Orleans op een groot cocktailfestival. Zijn missie: Amerikanen aan de jenever krijgen.



Liefde voor cocktails

Deddens timmert inmiddels al jaren aan de weg als bartender en kenner op het gebied van gedistilleerde dranken. Hij stond in de bar van het prestigieuze Dominican Hotel in Brussel.

Samen met de Groninger ondernemer Patrick Beijk stond hij aan de wieg van de cocktailbar van restaurant Mr. Mofongo in Groningen. Tegenwoordig runt hij samen met de eveneens uit Stadskanaal afkomstige Peter Torenbosch het bedrijf Boilermaker waarin ze hun liefde voor cocktails delen.

Jenever vroeger populair in Amerika

In New Orleans werd de afgelopen week Tales of Cocktails gehouden, een grote beurs rond klassieke en moderne mix-drankjes. In opdracht van vijf grote Nederlandse jeneverstokers, waaronder die uut Grunnen, gaf Deddens daar een aantal demonstraties van cocktails met jenever als basis.

'Jenever werd vroeger heel veel gedronken in Amerika,' vertelt Deddens. 'Vooral ook in cocktails maar door de drooglegging in de vorige eeuw is die markt helemaal weggevallen. Het is nu voor het eerst sinds die tijd dat jenever opnieuw in Amerika wordt gelanceerd.'





Ons verhaal over hoe belangrijk jenever vroeger in de Amerikaanse cocktailbars was, sloeg ook erg aan Lennart Deddens

Je maakt het met moutwijn

Volgens Deddens vielen de jenevercocktails bij de Amerikanen in de smaak. 'De presentaties die we hebben gegeven werden allemaal goed bezocht en de Amerikanen waren enthousiast over jenever.'

'Het past ook wel bij hen. Jenever maak je met moutwijn en dat kennen zij uit de bereiding van bourbon. En ze houden heel erg van cocktails. Dus ons verhaal over hoe belangrijk jenever vroeger in de Amerikaanse cocktailbars was, sloeg ook erg aan.'



Ontmoeting cocktaillegende Paul Gustings

Hoogtepunt voor Deddens zelf was zijn ontmoeting met de Amerikaanse cocktaillegende Paul Gustings.

'Hij is absoluut een legende in de Amerikaanse cocktailscene. Hij staat al veertig jaar in de wijk French Quarter in New Orleans achter verschillende bars. De laatste jaren weer in Tujagues, dat is een van de oudste bars van Amerika.'

'Ik had natuurlijk al van hem gehoord maar dacht dit is het moment om hem ook te ontmoeten. Hij is van oorsprong een Nederlander. Dus ik dacht als wij daar wat gaan doen met Nederlandse jenevers dan is dit het moment om hem te ontmoeten.'

De cocktaillegende maakte voor Deddens de klassieke New Orleanscocktail Sazerac. In plaats van de traditionele rye whiskey gebruikte de legende de jenever van Deddens.

